"Das ist das Neue, das wir jetzt geschafft haben über diesen Sommer", so Otto. Er hat gekämpft, zusammen mit der Bürgerinitiative Jahnsportpark, und erreicht, dass ein sogenanntes Werkstattverfahren durchgeführt wird. "Da lädt man Planungsbüros ein, Architekten, Städtebauer. Mit denen überlegt man gemeinsam. Wie ordnen wir hier Sporthallen an? Wie sieht ein neues Stadion vielleicht aus? Was von dem alten Stadion bleibt erhalten? All das hat noch nicht stattgefunden". Ein Abriss ohne Ausblick: Nur einer der Kritikpunkte von Otto und der Bürgerinitiative.

Das alte Jahn-Stadion bleibt dagegen, wo es ist. Zumindest vorerst. Ergebnisse aus dem Werkstattverfahren peile man für die zweite Jahreshälfte 2021 an, teilt Andreas Otto auf seiner Homepage mit. Die Planreife werde für Ende 2022 angestrebt, danach sei der Bau des neuen Stadions möglich.

"Das heißt, man muss auch Kompromisse machen und untersuchen, was möglich ist. Was ist vielleicht von dem Stadion erhaltenswert? Was ist sogar sinnvoll?", so der Grünen-Politiker. "Bisher ist man davon ausgegangen, dass auch das historische Stück Hinterland-Mauer abgerissen wird. Die steht auf einem Hügel, der Hügel muss erhalten werden – auch in einer gewissen Breite. Und all das wird jetzt in dem Planungsprozess berücksichtigt werden und da bin ich ganz froh drüber."