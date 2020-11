Teuchert will mehr

Der 1. FC Union Berlin verbringt die Länderspielpause auf Tabellenplatz fünf. Ein Erfolg, an dem zuletzt auch Cedric Teuchert seinen Anteil hatte. Der neue Stürmer will an seine ersten beiden Bundesliga-Tore anknüpfen - und sich für die Startelf empfehlen. Von Lisa Surkamp