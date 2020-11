BR Volleys verlieren deutlich in Friedrichshafen

Die BR Volleys müssen im sechsten Bundesligaspiel die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Im Duell der überragenden deutschen Volleyballteams der vergangenen Jahrzehnte fehlte es den Berlinern am Samstagnachmittag meist an Effektivität im Abschluss. Am Ende stand eine deutliche Dreisatz-Niederlage (24:26, 20:25, 22:25).