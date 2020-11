Bild: imago images/Annegret Hilse

Robert Harting (36) | Leichtathletik

68,27 Meter flog der Diskus ins große Glück. Im August 2012 holte der damals 27-Jährige - geboren in Cottbus, zuhause in Berlin - bei den Olympischen Spielen in London Gold. Als erster deutscher Leichtathlet seit 2000. Und Harting tat, was er in solchen Augenblicken zu tun pflegte: Er zeriss jubelnd, ja brüllend sein Trikot. Es ist nur einer von vielen großen Momenten, die Harting in seiner Karriere erlebte. Er war eines der, wenn nicht das Gesicht der deutschen Leuchtathletik - weil er nicht nur siegte, sondern stets auch laute, manchmal durchaus unbequeme Stimme seines Sports war. Seine Karriere beendete er - natürlich - in der Heimat: Am 2. September 2018 beim ISTAF.