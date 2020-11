Bild: imago images/MIS

2019 war das Jahr von Union Berlin: Die Fußballer aus Köpenick stiegen das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf. In zwei dramatischen Relegationsspielen setzte sich das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer gegen den VfB Stuttgart durch. In der Premiere-Saison sicherten die Eisernen, die in den letzten Jahrzehnten keineswegs erfolgsverwöhnt waren, am Ende souverän den Klassenerhalt und bestreiten in dieser Spielzeit ihr zweites Jahr in der Bundesliga.