Bild: imago images/Eibner-Pressefoto

Urs Fischer | Trainer 1. FC Union

Was er anpackt, wird zum Erfolg. Gleich in seiner ersten Saison als Union-Trainer führte Urs Fischer die Eisernen 2019 in die Bundesliga - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Ruhig, sachlich, den Hobby-Angler kann, so scheint es, nichts aus der Fassung bringen. Dem Aufstieg ließ Berlins Trainer des Jahres 2019 mit den Köpenickern den souveränen Klassenerhalt folgen. In der frühen Phase der zweiten Bundesligasaison steht Union gar auf einem Europapokalplatz. Obwohl mehrere Leistungsträger den Verein verlassen haben, viele Neue kamen, hat Fischer sofort eine Einheit geformt.