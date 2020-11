Im Duell mit dem Tabellenvierten traf Gina Chmielinski am Freitag in der 76. Minute zum Sieg für die Brandenburgerinnen, die nun 19 Punkte auf ihrem Konto haben.

Turbine Potsdam hat bei Eintracht Frankfurt einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Sofian Chahed gewann bei den Hessen knapp mit 1:0 (0:0), baut den Vorsprung auf Frankfurt somit auf fünf Punkte aus und festigt Tabellenplatz drei, der in dieser Spielzeit zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Sofian Chahed nahm im Vergleich zur Heimniederlage gegen Wolfsburg zwei Änderungen in der Startformation vor: Merle Barth rückte aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld.

Ihren Platz in der Abwehr nahm Sara Agrez ein. Dina Orschmann ersetzte im Mittelfeld Selina Cerci.

Potsdam hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und war der Führung näher als die Gastgeberinnen, die in Nationaltorhüterin Merle Frohms einen starken Rückhalt hatten. Die beste Chance vergab Nina Ehegötz in der Anfangsphase (11. Minute) nach nur wenigen Minuten, als sie freistehend und unbedrängt vor Frohms über das Tor schoss. Die beste Gelegenheit für die Gastgeberinnen besaß Tanja Pawollek. Doch der Schuss der Frankfurterin von der Strafraumgrenze stellte Turbine-Torfrau Vanessa Fischer vor keine ernsthaften Probleme (36.).



Nach dem Wechsel wurde Frankfurt besser, fand aber keine Lücke in der Potsdamer Abwehr. Dafür traf die eingewechselte Chmielinski auf der Gegenseite mit einem platzierten und sehenswerten Schuss aus rund 16 Metern. Zwar hatte Frankfurt auch im Anschluss noch Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, Potsdam konnte den Sieg aber über die Zeit bringen.