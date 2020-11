Die Eisbären Berlin haben sich in der Offensive verstärkt: Stürmer Kris Foucault wechselt von den Krefeld Pinguinen in die Hauptstadt und unterzeichnet einen Einjahresvertrag. Das gab der Klub am Dienstag in einer Mitteilung bekannt [eisbaeren.de].

Da der Saisonstart der neuen DEL-Saison aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, absolvierte Foucault noch keine Partie für Krefeld. In der vergangenen, abgebrochenen Saison spielte der 29-jährige Kanadier noch für den ERC Ingolstadt und erzielte 42 Scorer-Punkte (16 Tore & 26 Vorlagen) in 52 Spielen.