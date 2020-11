Weil die Berliner aber viele Fehler machten, und die Gäste sich in Überzahl als effizient erwiesen, stand es im 2. Drittel plötzlich 1:3. Schwenningen spielte geradlinig und einfach - genau so, wie es eigentlich die Eisbären machen wollten. "Das ist uns offensichtlich nicht gelungen", musste Coach Aubin feststellen. Zwar rutschte der Puck viel im Schwenninger Drittel über das Eis, die Berliner spielten aber häufig einfach zu umständlich. "Irgendwann sind wir an dem Punkt gewesen, wo wir es reintragen wollten", so Kapitän Hördler.

Den Kampfgeist verloren sie dennoch nicht, zogen die Intensität zu Beginn des letzten Drittels noch einmal an. Erst traf Akil Thomas in Überzahl die Latte. Direkt im Anschluss das nächste "Pling": Diesmal setzte Lukas Reichel die Scheibe gegen den Pfosten. "Es hat zum Spiel gepasst, das die nicht reingegangen sind", so Hördler. Und weil die Glücklosen in den Schlussminuten noch zwei weitere Gegentore kassierten, wurde die Auftaktniederlage noch eine ziemlich deutliche.

"Es herrscht jetzt keine Panik", versicherte Serge Aubin nach der Klatsche gegen den Tabellenletzten der vergangenen Saison. "Wir haben ein junges Team und konnten sehen, dass viele Fehler auf dem Eis passiert sind." Verbesserungspotential, so der Kanadier, habe er überall gesehen. Das gilt es nun schnell abzurufen. Denn mit München und Mannheim warten in der Gruppenphase noch zwei Teams von einem ganz anderen Kaliber auf die Hauptstädter. "Wir haben phasenweise gezeigt, was wir können. Das müssen wir 60 Minuten durchziehen", fordert daher Kapitän Hördler.