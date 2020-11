Sie waren deutlich näher dran am ersten Sieg als noch in den beiden ersten Spielen des Eishockey-Vorbereitungsturniers - und doch standen die Eisbären Berlin am Ende wieder ohne Punkte da: Der Hauptstadt-Klub hat am Samstagnachmittag beim EHC München mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung verloren. Damit liegt das Team von Serge Aubin in der Gruppe B des MagentaSport-Cups mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz.