Wenn an einem Morgen im Februar besonders viele Menschen mit kleinen Augen und müdem Blick auf dem Weg zur Arbeit sind, war es wieder soweit: Der Super Bowl in der amerikanischen National Football League (NFL) wurde ausgetragen. Tausende schlagen sich auch in Deutschland jedes Jahr die Nacht um die Ohren, um eines der größten Sportevents zu verfolgen. Football boomt - auch in Berlin und Brandenburg.

Doch das gilt vor allem für die NFL. Die regionalen Teams und ihre Ligen verfolgen nur die härtesten Fans. "Der German Bowl [das Endspiel in der deutschen Liga; Anm. d. Red.] war fünf Jahre lang in Berlin. Ich habe nicht ein einziges Plakat in der ganzen Stadt gesehen", kritisiert Roman Motzkus im Gespräch mit rbb|24. Der Berliner, früher selbst jahrelang als Spieler aktiv und inzwischen Kommentator der NFL-Übertragungen im deutschen Fernsehen, war bis Montagabend noch Vize-Präsident der Berlin Adler. Nun widmet er sich einem neuen Projekt.