Turbine Potsdam hat in der Bundesliga eine herbe 0:5-Schlappe gegen den Serienmeister VfL Wolfsburg einstecken müssen. Von Anfang an dominierte der VfL im leeren Karl-Liebknecht-Stadion und ging schon in der 8. Minute durch die Ex-Potsdamerin Felicitas Rauch in Führung. Lena Goeßling erhöhte per Elfmeter nach einem Handspiel von Johanna Elsig, und kurz vor der Pause traf Dominique Janssen per direkt verwandeltem Freistoß.