Einzelheiten zur Verletzung nannte der Verein nicht. Voraussichtlich werde Schwalm allerdings bis zum Saisonende ausfallen. Für die gebürtige Mittelhessin, die bereits seit 2012 bei Turbine spielt, ist das nicht die erste längere Verletzungspause: Erst im vergangenen Jahr hatte sich Schwalm einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und war mehrere Monate ausgefallen.

"Mir geht es soweit gut, die OP ist gut verlaufen und die Schmerzen halten sich in Grenzen. Ich gehe positiv und hochmotiviert in die Reha-Phase, die in den nächsten Monaten auf mich zukommt", wird Schwalm in der Mitteilung zitiert.