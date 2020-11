Bernd Schultz: Das Präsidium hat sich hinter die Festlegungen unserer spieltechnischen Ausschüsse gestellt, dass wir ab sofort die Winterpause einläuten. Also es gibt im Amateurfußball, das heißt ab der Berlin-Liga bis runter zu den Jugendmannschaften, keinen Fußball mehr in diesem Jahr.

Was bedeutet das genau?

Das bedeutet zunächst einmal natürlich eine Verlängerung der Pause, bedauerlicherweise. Weil ja auch Training nur für Kinder bis 12 Jahre zulässig ist in Berlin. Ansonsten bedeutet das für die Vereine zunächst mal einen weiteren Monat Untätigkeit, was wir sehr bedauern. Zumal wir auch nach wie vor glauben, dass im Trainingsbetrieb überhaupt keine Gefahr besteht. Aber gut, die Politik hat sich jetzt so festgelegt, das müssen wir zunächst akzeptieren. Und auch wir müssen zur Kenntnis nehmen: Die Zahlen in Berlin sind nach wie vor erschreckend hoch.