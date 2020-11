Wie ein Brandenburger Fußballklub klimaneutral werden will

Nur ein paar Kilometer vom Kohlekraftwerk in Jänschwalde entfernt hat sich die SG Eintracht Peitz ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie will Deutschlands erster klimaneutraler Amateurverein werden - und das Image der Lausitz gleich mit verändern.

Während im Hintergrund große, dicke Rauchschwaden des Kraftwerks in Jänschwalde Richtung Himmel ziehen, pflanzen Sebastian Bubner und seine Vereinskollegen etwa drei Kilometer entfernt auf dem Vereinsgelände der SG Eintracht Peitz fleißig Bäume. Jeweils drei Apfel- und Birnbäume sollen neben dem Vereinsheim ihre Wurzeln schlagen.

Die Bundesliga-Clubs Hoffenheim und Mainz sind prominente Vorbilder, weitere Klubs wollen demnächst folgen. "Aber wir wollen natürlich zeigen, dass im Amateursport auch vieles möglich ist." Auf Null herunterfahren kann der Verein, der in Brandenburgs achter Liga kickt, seine Emissionen nicht. "Man braucht Autos und gewisse andere Sachen, um ein Vereinsleben bewerkstelligen zu können", so der Vereinsvorsitzende. "Aber wir versuchen natürlich, das auszugleichen."

Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Vereinsgebäudes egalisieren sie bereits die Hälfte der rund 25 Tonnen CO2-Emissionen, die der Klub jährlich verursacht. Außerdem bilden sie Fahrgemeinschaften zum Training oder zu Spielen und pflanzen Bäume. Ein Projekt, das für Aufmerksamkeit sorgt. "Von der Gesellschaft kommt nur positives Feedback. Aber es kommt auch bei den Firmen gut an. Wir haben einen super Zuwachs von Sponsoren", freut sich Bubner.

Zudem wurde ihr Engagement mit dem "Großen Stern des Sports" in Silber belohnt: Platz eins in Brandenburg für Vereinsinitiativen mit Vorbildcharakter. Nun hoffen die Peitzer Fußballer auch noch auf den Sieg im Bundeswettbewerb. Das Preisgeld, das mit den Ehrungen verbunden ist, investieren sie wieder in ihren Verein. "Das sind dann die Früchte, die man von seinem gesellschaftlichen Engagement ernten kann."