Bild: imago images/Contrast

Union Berlin im Höhenflug - Nur der FC Bayern ist besser

15.11.20 | 08:36 Uhr

Der 1.FC Union rockt die Liga. Wo Hertha BSC gerne hin möchte, in die Europapokalränge, stehen aktuell die Köpenicker. Das Team von Trainer Fischer hat sich weiterentwickelt und liegt in einer Kategorie sogar direkt hinter dem FC Bayern. Von Jakob Rüger

Mit einem Wort darf man Unions Trainer Urs Fischer in dieses Tagen nicht kommen: "Europapokal". Die Tabelle ist für den zurückhaltenden Schweizer nur "eine Momentaufnahme". Die Fans dürfen gerne träumen, Urs Fischer ist jedoch Realist. Der Höhenflug der Köpenicker ist jedoch kein Zufall, sondern das Produkt von seiner Arbeit. Schon im Sommer hatte Fischer angekündigt, dass die Mannschaft sich auch spielerisch nach dem Klassenerhalt weiterentwickeln soll.

Der Konkurrenzkampf belebt

Dafür hat Sportdirektor Oliver Ruhnert einige neue Spieler verpflichtet. Im Angriff hat der Trainer nun die Qual der Wahl und lauter unterschiedliche Spielertypen. Taiwo Awoniyi ist der wuchtige Stürmer. Joel Pohjanpalo der klassische Strafraumspieler mit dem Torriecher. Cedric Teuchert arbeitet Fußball, Sheraldo Becker ist der Sprinter und Anthony Ujah ist der Erfahrene. Für jeden Gegner hat der Trainer somit den passenden Angreifer. Und der enorme Konkurrenzkampf tut offenbar gut. "Als Stürmer brauchst du diesen Druck", sagt Joel Pohjanpalo. "Wenn du nicht gut spielst oder triffst, dann kommt der nächste, will sich zeigen und dich auf die Bank verdrängen."

Respekt von der Konkurrenz

Der Druck wirkt, 16 Tore in sieben Partien, öfter jubelte bislang nur der FC Bayern. Union spielt mit einem klaren Plan, bevorzugt über die Außenbahnen. Das nötigt selbst der Konkurrenz Respekt ab. "Sie haben sehr gute Flankengeber", analysiert Freiburgs Trainer Christian Streich. "Sie kommen über außen immer in den Strafraum und da brennt es dann." Doch das Offensivsystem der Köpenicker ist nicht so einseitig, wie es klingt. Das zentrale Mittelfeld um Robert Andrich und Christian Gentner ist mittlerweile viel zielstrebiger in Richtung Tor unterwegs. Gerade Andrich hatte letzte Saison schon viele Torabschlüsse, effizient treffen tut er erst jetzt. Dazu kommt noch der Königstransfer.

Gemeinsam erfolgreich: Max Kruse (rechts) und Cedric Teuchert bejubeln ein Tor.

Der Schlüsselspieler

Max Kruse ist der Mann für die besonderen Momente. Nicht der Schnellste, nicht der Größte, nicht der Kräftigste aber ungemein clever und spielfreudig. Drei Tore und fünf Vorlagen zeigen seinen Wert für Union. Trainer Urs Fischer lässt dem 32-Jährigen alle Freiheiten als Hängende Spitze. Kruses Selbstvertrauen und seine Unbekümmertheit scheint auf die Mannschaft abzufärben. "Max ist ein extremer Teamplayer, er ist extrem wichtig für die Mannschaft", äußert sich Mitspieler Cedric Teuchert positiv. "Es macht viel Spaß mit ihm zu spielen". Und es macht auch Spaß, der Offensive beim Spielen zu zusehen.

Defensiv noch besser

Der 1. FC Union hat in den letzten Monaten sehr viel am Herausspielen von Torabschlüssen gearbeitet. Das war in der vergangenen Saison noch der große Schwachpunkt. Doch auch defensiv haben die Köpenicker sich noch einmal weiter entwickelt. In der Arbeit gegen den Ball ist Union sehr diszipliniert, es sind immer genug Spieler hinter dem Ball. Strafraumsituationen gilt es zu vermeiden. Union stellt damit die viertbeste Abwehr der Liga. "Sie haben eine gute Mischung aus Körperlichkeit und spielerischen Akzenten", warnte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß, vor der eigenen 1:3 Heimklatsche.

Vorteil Länderspielpause

Es ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung im zweiten Bundesligajahr. Der 1.FC Union wirkt stabil, selbstbewusst und effizient. "Wir haben gerade die Überzeugung in Drucksituationen spielerische Lösungen hinzubekommen", sagt Trainer Fischer mit Stolz. Bei dieser Entwicklung geholfen haben auch die Nationalmannschaftsfenster. Während bei der Konkurrenz teilweise nur kleine Gruppen auf dem Platz stehen, kann der 1. FC Union mit nur zwei Nationalspielern in fast voller Mannschaftsstärke zwei Wochen lang trainieren. Ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte.

Fischer bleibt zurückhaltend

Bei all den Lobeshymnen, die Union derzeit erfährt, bleibt der Trainer zurückhaltend, bescheiden. "Es gilt das zu bestätigen und dran zu bleiben", sagt Urs Fischer. "Ich glaube, wir haben den einen oder anderen Punkt auch liegen gelassen, also so gut sind wir noch nicht, aber wir sind zufrieden." Auch wenn es Urs Fischer nicht gerne hört, aber tritt Union weiter so stabil auf, dann können sich die Fans der Eisernen schon auf das dritte Erstligajahr freuen.

Sendung: Inforadio, 15.11.2020