Es war ein Ausrufezeichen von Hertha BSC vor der Länderspielpause: Beim 3:0 nahmen sie das Überraschungsteam aus Augsburg phasenweise auseinander. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen, wenn gegen Borussia Dortmund weitere Punkte folgen sollen. Dass sie gegen Top-Teams gut aussehen können, haben die Berliner in dieser Saison zwei Mal bewiesen: In München und in Leipzig verlor das Team von Bruno Labbadia jedoch am Ende knapp.

Das soll sich nun ändern - womöglich auch mit Toren von Krzyzstof Piatek: Der Pole ersetzt wie erwartet den am Knöchel verletzten Jhon Cordoba in der Sturmspitze. Beim BVB nimmt das Gesprächsthema Nummer eins der vergangenen Tage derweil auf der Bank Platz: Teenager-Torjäger Youssoufa Moukoko muss einen Tag nach seinem 16. Geburtstag zunächst auf sein mögliches Rekord-Debüt als jüngster Spieler der Liga-Geschichte warten.