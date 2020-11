Hertha BSC hat am Samstagnachmittag den lang ersehnten zweiten Saisonsieg geschafft. Beim FC Augsburg gewannen die Berliner mit 3:0 (1:0) und beenden somit ihre Sieglos-Serie von fünf Spielen in Folge. Für Coach Bruno Labbadia ist es zugleich der 100. Bundesliga-Sieg als Trainer.

Mit viel Ballbesitz kontrollierte Hertha - gelenkt von Neuzugang Matteo Guendouzi, der sein Startelf-Debüt feierte - zunächst die Anfangsminuten. Das Team erarbeitete sich mehrere Chancen, die aber selten zwingend waren. Die beste Gelegenheit hatte Niklas Stark per Kopf nach einer Ecke, der Ball wurde aber noch von einem Augsburger abgefälscht und Keeper Rafal Gikiewicz hatte ihn sicher. Kurz darauf probierte es Jhon Cordoba ebenfalls mit einem Kopfball, doch auch diesen Versuch entschärfte Gikiewicz. Nach einem Berliner Ballverlust war Andre Hahn allein in Richtung Hertha-Tor unterwegs und verwandelte, stand jedoch zuvor im Abseits.

Kurz nach Wiederanpfiff nutzte das Team von Trainer Bruno Labbadia einen Abwehrfehler der Gastgeber. Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw fing eine Flanke von Krzysztof Piatek ab, legte sie damit aber perfekt für Lukebakio vor, der den Ball mit feiner Technik ins Tor beförderte (52.). Stürmer Piatek hätte wenig später für die Entscheidung sorgen können. Sein Schuss nach einem Konter landete aber nur am Pfosten. Hertha dominierte nach der 2:0-Führung das Spiel, Augsburg kam kaum noch vor das Berliner Tor. In der Schlussphase war Piatek dann doch noch erfolgreich und erzielte das Tor zum 3:0-Endstand (86.).

Nach dem Punktgewinn in Wolfsburg konnte sich Hertha gegen Augsburg noch einmal steigern und überzeugte. Die Berliner bestimmten das Spiel fast durchweg. Die Führung durch den Elfmeter kurz vor der Halbzeit war aus Sicht der Augsburger zwar unglücklich, aber durchaus verdient für die Berliner. Auch nach der Führung ließ das Team von Trainer Bruno Labbadia in der Defensive wenig zu. So war von Augsburg kaum etwas zu sehen und Hertha erhöhte frühzeitig auf 2:0. Mit der Führung im Rücken spielten die Berliner offensiv noch mehr auf, einzig bei der Chancenverwertung hätten sie noch besser abschneiden können. Erstmals in dieser Saison blieben die Berliner und Keeper Alexander Schwolow zudem ohne Gegentor.