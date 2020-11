Bild: imago images

Serie | Der Derby-Countdown - Fünf Gründe für einen Hertha-Sieg

30.11.20 | 07:36 Uhr

Vor dem Hauptstadtderby scheint die Rollenverteilung klar: Union liegt in der Fußball-Bundesliga-Tabelle vorn und hat die überzeugenderen Auftritte hingelegt. Doch es gibt mindestens diese fünf Gründe, warum die Hertha dennoch gewinnen kann. Von Ilja Behnisch

1. Derbys bedeuten Ausnahmezustand

Für den Fußball gelten eherne Weisheiten. Zum Beispiel: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Oder: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Und: Bei Derbys spielt der Tabellenstand keine Rolle. Denn Derbys sind wie kleine Meisterschaften für sich, Stadt-Meisterschaften zum Beispiel und qua ihrer Bedeutung derart aufgeladen, dass reguläre Maßstäbe wie eine schnöde Bundesliga-Tabelle nicht mehr von Belang sind. Mag ja sein, dass die Köpenicker satte sieben Plätze und acht Punkte vor den Charlottenburgern liegen. Mag ja zudem sein, dass sie in ihrem System gefestigter wirken und in dieser Saison fast durchweg zu überzeugen wussten. Und mag ja obendrein sein, dass Hertha das schwächste Heim-Team der Liga (ein Punkt aus vier Spielen) und Union das fünftbeste Auswärtsteam stellt. Doch wenn am Freitag um 20:30 Uhr der Anpfiff ertönt, spielt all das nur noch eine untergeordnete Rolle. Denn Derbys kennen zumeist nur eine Vergangenheit - ihre eigene.

2. Hertha hat eine Stammelf

Wer es doch lieber handfest mag, kann sich vielleicht damit anfreunden: Gegen Dortmund und Leverkusen schickte Bruno Labbadia zwei Mal dieselbe Startelf hintereinander ins Rennen. Angesichts der 2:5-Niederlage gegen den BVB lag das nicht an einer weiteren Fußball-Weisheit, nämlich jener, nach der man niemals siegreiche Mannschaften austauschen sollte. Sondern vielmehr daran, dass die ersten 45 Minuten gegen Dortmund und die kompletten 90 Minuten in Leverkusen offenbarten: Hertha hat eine Stammformation gefunden. Aufgrund der gesundheitsbedingten Ausfälle von Jordan Torunarigha (Corona-Infektion) und Jhon Cordoba (Bänderverletzung) nicht auf allen Positionen so ganz freiwillig, aber immerhin. Und wenn wir das Fass mit den Fußball-Weisheiten schon mal geöffnet haben, können wir auch gleich noch die viel gerühmten Automatismen hervorholen, die dann nach und nach greifen. Und im Fall von Hertha BSC hinzufügen: stimmt sogar.

3. Hertha hat Mattéo Guendouzi

Der 1. FC Union Berlin hat Max Kruse. Und Hertha BSC? Mattéo Guendouzi. Einen Unterschieds- und Mentalitätsspieler, wie man ihn braucht für so ein Derby. Guendouzi läuft und läuft und grätscht und rackert vermutlich auch im Schlaf noch über die Fußballplätze dieser Welt. Und das in einer Art und Weise, die zurzeit eigentlich eher verpönt ist, nämlich ansteckend. Guendouzi ist einer jener Spieler, bei denen allein das Zuschauen so viel Freude macht, dass man am liebsten selbst mitspielen und -grätschen möchte. Eine Ausstrahlung, die sich auch auf seine Nebenleute überträgt. Der Franzose macht seine Mitspieler nicht nur durch seine Ballgewinne und schlauen Spieleröffnungen besser. Er lebt in jeder Sekunde auf dem Rasen vor, dass Gewinnen auch von Wollen kommt.

Die vergangenen Derbys 25.05.2020 (Bundesliga): Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 4:0

Tore: Ibisevic (51.), Lukebakio (52.), Cunha (61.), Boyata (77.) 02.11.2019 (Bundesliga): 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 1:0

Tore: Polter (87.) 11.02.2013 (2. Liga): Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 2:2

Tore: Terodde (9.), Nemec (49.), Ramos (79.), Ronny (86.) 03.09.2012 (2. Liga): 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 1:2

Tore: Wagner (30.), Quiring (69.), Ronny (73.) 05.02.2011 (2. Liga): Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 1:2

Tore: Hubnik (13.), Mosquera (37.), Mattuschka (71.) 17.09.2010 (2. Liga): 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 1:1

Tore: Niemeyer (2.), Kolk (82.)

4. Hertha hat die bessere Mannschaft

Addiert man die – zugegeben fiktiven – Marktwerte von Herthas Mattéo Guendouzi und Matheus Cunha, kommt man laut "transfermarkt.de" auf propere 64 Millionen Euro. Und damit über den Gesamtmarktwert von Union (61,13 Millionen Euro). Nun haben die Köpenicker in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass Geld eben doch nicht das alleinstellende Merkmal für Erfolg ist im Fußball. Dennoch: Marktwerte und Ablösesummen sind immer auch Ausdruck von individueller Qualität der Spieler. Und die ist bei Hertha ungleich höher als bei Union. Die Mannschaft von Urs Fischer mag auch Dank des Könnens des Schweizers besser sein als die Summe ihrer Einzelteile. Hertha ist allein aufgrund seiner Einzelkönner jederzeit in der Lage, gegen Mannschaften wie Union zu gewinnen. Und unlängst auf dem Weg, selbst besser als seine Einzelteile werden (siehe: Hertha hat eine Stammelf).

5. Gutes Omen

"Fakten, Fakten, Fakten" für das gute Gefühl in Blau-Weiß: Hertha hat seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie gegen Union verloren. Stattdessen gab es am 22. Mai 2020 einen 4:0-Heimerfolg. Zudem fällt der Namenstag "Hertha" auf den 2. Dezember und damit in die Derby-Woche. Zufall? Wohl kaum … Weiterhin jährt sich am Freitag die Uraufführung des Film-Klassikers "Im Westen nichts Neues" zum 90. Mal. Und die Quersumme des Spieldatums ergibt elf. Eine Rückennummer, die bei Hertha von Dodi Lukebakio und bei Union von Anthony Ujah getragen wird. Lukebakio wird aller Voraussicht nach spielen im Hauptstadtderby (siehe: Hertha hat eine Stammelf), Ujah verletzungsbedingt passen müssen. Wem das nicht eindeutig genug ist, der suche Rat in einem Facebook-Livevideo von Jürgen Klinsmann.

Sendung: 30.11.2020, rbb UM6, 18:15 Uhr