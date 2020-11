imago images/Poolfoto Audio: Inforadio | 07.11.2020 | Jacob Rüger | Bild: imago images/Poolfoto

3:0 in Augsburg - Herthas neue Souveränität

07.11.20 | 22:31 Uhr

Endlich gelingt Hertha BSC wieder ein Sieg: Gegen Augsburg verdienen sich die Berliner mit einer reifen Vorstellung drei Punkte. Trainer Bruno Labbadia beweist, dass er der Richtige ist, um die Mannschaft zu entwickeln. Von Till Oppermann

In der 85. Minute des Auswärtsspiels von Hertha BSC beim FC Augsburg war es endlich so weit: Der 25-Millionen-Stürmer Krysztof Piatek erzielte sein erstes Tor seit über vier glücklosen Monaten. Auch in dieser Partie hatte der 25-Jährige nach seiner Einwechslung zur Pause wieder einige Chancen vergeigt und mehrere aussichtsreiche Bälle vertändelt. Dass es am Ende doch für sein erstes Saisontor reichte, ist eine passende Metapher für die bisherige Saison seiner Mannschaft. Denn nach dem 4:1 zum Bundesligaauftakt in Bremen gelang Hertha in den folgenden fünf Spielen kein weiterer Sieg – bis die Berliner am Samstag 3:0 in Augsburg gewannen. "Die Mannschaft hat diesen Sieg gebraucht", kommentierte Hertha-Coach Labbadia nach seinem 100. Sieg als Bundesligatrainer erleichtert.

Endlich belohnt sich Hertha

Wochenlang hatte er vorher betont, dass seine Mannschaft noch Zeit brauche, um sich einzugewöhnen. Tatsächlich kamen im Sommer viele Neuzugänge - einige von ihnen sehr spät. Drei Spieler aus der Startelf gegen Augsburg – Jhon Cordoba, Matteo Guendouzi und Omar Alderete – wurden erst in der laufenden Saison verpflichtet. Guendouzi und Alderete sogar erst am allerletzten Transfertag, dem 5. Oktober. In Spielzeiten ohne Einfluss von Covid-19 ist das Wechselfenster zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einem Monat geschlossen. So war es fast die natürliche Folge, dass die Saison eher schleppend begann. Die Leistungen waren wechselhaft. Mal, wie gegen Frankfurt und Stuttgart, agierte Hertha desolat, gegen Gegner von der Tabellenspitze wie Bayern oder Leipzig verlor die Alte Dame jeweils unglücklich. Am vergangenen Sonntag – gegen den VfL Wolfsburg verpassten die Charlottenburger einen verdienten Sieg: "Wir haben die letzten Wochen sehr gute Spiele gemacht und uns nicht belohnt", klagte Labbadia nach Abpfiff. Deshalb sei es wichtig gewesen, der Mannschaft klarzumachen, dass sie dranbleiben müsse.

Herthas Geduld beraubt Augsburg seiner Stärken

"Dranbleiben" an der starken zweiten Hälfte gegen den VfL Wolfsburg beispielsweise. Da hatte der Trainer seine Spieler in der Pause angewiesen, den Gegner höher anzulaufen. Die Folge war eine dominante Vorstellung seiner Berliner. Sie attackierten tief in der gegnerischen Hälfte das Augsburger Aufbauspiel und verhinderten so, dass die Gastgeber einen ihrer gefährlichen schnellen Angriffe spielen konnten. In der Folge waren die Blau-Weißen diesmal von Beginn an dominant: Nach zwölf Minuten hatte Hertha BSC 74% Ballbesitz. Geduldig spielten sich Labbadias Mannen die Pässe zu. Mit flachen Kombinationen über die starke Spieleröffnung des neuen Innenverteidigers Alderete und den großen Bewegungsradius von Matteo Guendouzi im Mittelfeld versuchte Hertha, den Ball in die gefährlichen Zonen zu befördern. Ganz nach Labbadias Geschmack: Zwar hätte man einiges besser Ausspielen können, so der Trainer, aber er sei zufrieden gewesen, weil seine Mannschaft sehr geduldig gespielt habe.

Souverän zum Sieg

Wie wichtig diese Geduld für Herthas erfolgreiches Spiel war, demonstrierten die Gastgeber in der 39. Minute eindrucksvoll. Nach einem der wenigen Ballverluste der Herthaner in der Vorwärtsbewegung, tauchte der Augsburger Andre Hahn frei vor Hertha-Keeper Alexander Schwolow auf. Vorher hatten seine Mitspieler den Ball in wenigen Sekunden mit schnellen Pässen durch die Mitte vom eigenen Strafraum ins letzte Angriffsdrittel befördert. Nur weil Hahns Schulter Zentimeter im Abseits war, zählte sein Tor nicht. Typisch für die kompakten Augsburger, weiß auch Labbadia: "Ich habe mir die letzten drei Spiele von Augsburg angeguckt, da waren sie top organisiert." Reagiere man da unruhig, spiele man dem Gegner in die Karten, so der Trainer weiter. Umso erfreuter war er, dass der Fehler vor dem Abseitstor der einzige blieb: "Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war sehr souverän." Denn während Hertha defensiv über 90 Minuten konzentriert verteidigte, gelang es der Offensive die Augsburger Fehler konsequent auszunutzen – wie vor Matheus Cunhas Foulelfmeter zum 1:0 und Dodi Lukebakios 2:0, als die Fuggerstädter jeweils schwach verteidigten.

Labbadia: „Das war die logische Konsequenz.“

Torschütze Lukebakio sagte später: "Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen". Besonders für die Entwicklung der Mannschaft ist das wichtig. Denn, so Lukebakio weiter, wenn man einen Plan habe und trotzdem keine Spiele gewinne, schwinde das Selbstvertrauen. Sein Trainer pflichtete ihm bei: "Siege sind unglaublich wichtig für die Fortentwicklung einer Mannschaft." Dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigte sich am Samstag trotz des Sieges. Denn noch ist Hertha davon abhängig, dass die Anpassung an die Stärken des Gegners perfekt gelingt. Die Tore fielen nicht nach eingespielten Angriffen der talentierten Offensive um Cunha und Lukebakio, sondern nach Fehlern der Augsburger. Gleichzeitig bewies der Erfolg bei den Schwaben der Mannschaft, dass sich Geduld lohnt. Gelingt es die Reife, mit der die Herthaner die Führung ins Ziel brachten, mit in die nächsten Spiele zu nehmen, ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einer eingespielten Mannschaft getan. Die Fans dürfen hoffen. Tatsächlich zeigte die Formkurve schon gegen Leipzig und Wolfsburg nach oben. Dass Hertha nun endlich gewinnen konnte, ist die Folge einer positiven Entwicklung. Oder wie es Labbadia formulierte: "Wir haben die letzten Wochen gesehen und das heute war die logische Konsequenz." Mit seiner akribischen Vorbereitung hilft er dem Team enorm. Glückwünsche zu seinem persönlichen 100. Sieg als Bundesligatrainer wollte er deshalb nicht annehmen: "Da sollen noch einige dazukommen. Ich habe Bock."

