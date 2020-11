Fußball-Bundesligist Hertha BSC trauert um den früheren Vereinspräsidenten und langjährigen Aufsichtsrat Heinz Warneke. Wie die Berliner mitteilten, starb der ehemalige Funktionär am Sonntag im Alter von 89 Jahren in seinem Heimatort Bad Honnef.

Der gebürtige Bremer Warneke - damals gerade seit zwei Jahren Chef der Deutschlandhalle - übernahm das Präsidentenamt 1972 nach den Verwicklungen des Vereins in den Bundesliga-Skandal. Der Klub steckte in einer Image- und Finanzkrise. Warneke sorgte für eine Entschuldung - und musste dafür eine schwere Entscheidung treffen: Er leitete den Verkauf der Plumpe ein, des Stadions am Gesundbrunnen.

Eine emotional harter Schritt, der sich jedoch auszahlte: Nach seiner zweijährigen Amtszeit war der Hauptstadt-Klub seine Schulden los. Warneke blieb dem Verein verbunden - und wurde mehr als 20 Jahre später ab 1996 Mitglied des ersten gewählten Aufsichtsrats, dem er bis 2010 angehörte.