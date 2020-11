imago images/Bernd König Audio: Inforadio | 02.11.2020 | Lars Becker | Bild: imago images/Bernd König

Herthas Punktgewinn gegen Wolfsburg - Ein kleiner Schritt nach vorn

02.11.20 | 06:49 Uhr

Hertha BSC hätte beim Remis gegen Wolfsburg einen Sieg verdient gehabt. Weil die Leistung in der zweiten Hälfte gut war, sollten die Berliner trotz fünf sieglosen Spielen in Serie mit der Entwicklung zufrieden sein. Außerdem deutete ein Debütant sein Potenzial an. Von Till Oppermann

An einem Sonntagabend im November gibt es wahrlich gemütlichere Orte als das leere Berliner Olympiastadion. Doch seine Wochenendplanung ist nicht der Grund für die Unzufriedenheit des Hertha-Trainers Bruno Labbadia, als er sich nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg mit angespannter Miene und gerunzelter Stirn den Fragen der Reporter stellt. "Wir haben zwei Punkte liegen lassen", hadert er. Und tatsächlich verpasste es seine Mannschaft, sich für eine starke zweite Hälfte zu belohnen. Mit 9:3 Torschüssen war die Alte Dame deutlich torgefährlicher als die giftgrün gekleideten Gäste aus der Autostadt. Vladimir Darida hat im Sky-Interview eine Theorie, warum auch mehrere freie Abschlüsse im Strafraum nicht für den ersten Saisonsieg reichten: "Wir müssen im Sechzehner ruhiger werden."

Das Spiel ist intensiv

Wahre Worte. In den entscheidenden Momenten fehlte Hertha die nötige Kaltschnäuzigkeit, insbesondere als die Stürmer Jhon Cordoba und Dodi Lukebakio jeweils frei vor dem Wolfsburger Tor zum Abschluss kamen. Das passte allgemein zu einer intensiven Partie, die von vielen Sprints und harten Zweikämpfen geprägt war. Weil es Hertha und Wolfsburg jeweils kaum gelang, das Spiel zu beruhigen und aus einer längeren Ballbesitzphase ruhig aufzubauen, teilten sie sich den Ballbesitz fair mit 50 Prozent auf beiden Seiten. Auf die häufigen Ballverluste im Mittelfeld folgte hektisches Gegenpressing. Gerade in der ersten Hälfte ähnelten sich die Spielanlagen. Beide Trainer wollten in der Defensive die Mitte eng halten. Gleichzeitig sollte die kompakte gegnerische Abwehr jeweils über die Außenbahnen ausgehebelt werden. Tatsächlich wurden dann auch beide Tore über die Flügel eingeleitet. Doch abgesehen von Herthas Führung in der 6. und Wolfsburgs Ausgleich in der 20. Spielminute, blieben Torgelegenheiten vor der Pause Mangelware. Beide Mannschaften standen sich ständig auf den Füßen.

Mit einer taktischen Änderung gewinnt Hertha die Oberhand

Da überraschte es doch, wie entschlossen die Herthaner aus der Kabine kamen. Niklas Stark beschreibt es so: "In der zweiten Halbzeit haben wir viel Druck nach vorne gemacht." Er und seine Mitspieler übernahmen sofort die Kontrolle. Labbadia führt das auf eine taktische Änderung zurück: "Wir haben höher geschoben." Anstatt den Wolfsburger Spielaufbau erst ab der Mittellinie zu stören, attackierten die Blau-Weißen nun schon tief in der gegnerischen Hälfte zu zweit den Ballführenden. Auch nach eigenen Ballverlusten rückte die Mannschaft geschlossen vor und erstickte die Gegenangriffe der Gäste im Keim. Gleichzeitig verzichtete Hertha darauf, sich aufwendig über die Außenbahnen an den Strafraum zu arbeiten. Stattdessen suchte die Labbadia-Elf direkt mit wenigen Kontakten vertikal den Weg durch die Mitte. Durch die Unordnung in der Wolfsburger Defensive nach Ballverlusten in den Umschaltmomenten und dem kürzeren Weg zum Tor gelang es Hertha mehrmals, tief in der Wolfsburger Hälfte in Überzahl anzugreifen. So entstanden auch die hochkarätigen Gelegenheiten von Lukebakio und Cordoba. Überzeugend, aber nicht genug für den ersten Heimsieg. Labbadia formuliert es treffend. Mit der Leistung seiner Mannschaft sei er zufrieden, mit dem Ergebnis hingegen nicht.

Ein Neuzugang macht Hoffnung

Dass es seinen Spielern gelang, den Gegner in der zweiten Hälfte derart zu bedrängen, sollte ihm Mut machen. Denn eines darf man nicht vergessen: Während das erfolgreiche Gerüst der Wolfsburger seit mehreren Jahren zusammenspielt, hat Hertha BSC eine turbulente Vergangenheit. Nach vier Trainern in der Vorsaison gab es im darauffolgenden Transfersommer über 20 Zu- und Abgänge. Viele erfahrene Spieler gingen und wurden durch junge Talente ersetzt. Eine Frischzellenkur, die nach den Vorstellungen des Vereins lieber früher als später im oberen Drittel der Bundesliga enden soll. Der durchwachsene Saisonstart mit vier Punkten aus sechs Spielen passt dazu nicht. Trotz der Investitionen ist Geduld gefordert. Wenn so viele neue Spieler kommen, sei das normal, weiß Oldie Vladimir Darida. Man sei eine neue Mannschaft, sagt auch Niklas Stark: "Wir haben viele Neuzugänge, die erstmal durch Spiele in die Mannschaft integriert werden müssen." Einer von ihnen ist Matteo Guendouzi. Nach überstandener Corona-Infektion konnte der Franzose am Sonntag endlich sein Debüt feiern. Und die 22-jährige Leihgabe von Arsenal fiel dabei nicht nur wegen seiner langen Locken auf. Guendouzi bot sich selbstbewusst im Spielaufbau an und war dauerhaft anspielbar. Er ließ sich tief fallen, um dann mit dynamischen Läufen und Doppelpässen Kombinationen einzuleiten. Niklas Stark gefällt das: "Als Sechser ist es schön, einen Mann zu haben, der den Ball jedes Mal haben will, da wird das Positionsspiel einfacher." Und auch Labbadia war voll des Lobes. Der Franzose bringe eine Note mit, die Hertha brauche, so der Trainer. "Ballsicherheit, einfache klare Pässe über vier, fünf Meter. Das hat uns gutgetan." Für ihn kam dieses gute Debüt genau zur rechten Zeit. Starks bisheriger Nebenmann Lucas Tousart musste mit einer leichten Knieverletzung ausgewechselt werden. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass Guendouzi am kommenden Samstag in Augsburg sein Startelfdebüt geben darf. Denn nach dem "Schritt in die richtige Richtung", wie Labbadia sagte, sollte endlich der zweite Saisonsieg folgen. Allein schon, damit die Mannschaft weiter in Ruhe an ihren Träumen arbeiten kann.

Sendung: rbb UM6, 02.11.2020, 18 Uhr