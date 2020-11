Für die Auftritte in München und Leipzig gab es Lob, auch gegen Dortmund hatte die erste Halbzeit viel Positives. An dieses Level will Hertha in Leverkusen bei der nächsten großkalibrigen Aufgabe herankommen. Und diesmal auch etwas mitnehmen. Von Astrid Kretschmer

Wer auch immer aufläuft - nach 18 Gegentoren in der Liga ist Kompromisslosigkeit im Zweikampfverhalten das Gebot der Stunde. So hatte das Dortmunder Haaland-Gewitter auch in der Innenverteidigung verheerende Schäden hinterlassen. Ein fitter Jordan Torunarigha könnte die Abwehr stabilisieren. Der 23-jährige hat allerdings, nach Syndesmose-Teilabriss und Covid-Infektion plus 14-tägiger Quarantäne, seit dem 2. Spieltag kein Pflichtspiel mehr bestritten. Er ist zwar nun seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining, aber Coach Bruno Labbadia klang am Freitag in der Spieltags-Pressekonferenz eher skeptisch, ob er Torunarigha als Option für kommenden Sonntag sieht: "Jordan hat definitiv noch einen Rückstand. Das eine ist, Cybertraining zu machen. Das andere ist, wochenlang keinen Ball berührt zu haben. Es ist in der Schwebe, ob es Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen." Das würde bedeuten, dass der gegen Dortmund überfordert wirkende Omar Alderete noch eine Chance bekommt, es besser zu machen. Kapitän Dedryck Boyata ist sowieso gesetzt.

In der Offensive setzt Labbadia wohl weiter auf den zuletzt schwer in die Kritik geratenen Krzysztof Piatek. Gegen Dortmund nicht zum ersten Mal kein Faktor, hofft Labbadia, dass der polnische Nationalspieler nach seiner starken Leistung gegen Leverkusen in der vergangenen Saison (Rückspiel im Juni unter Labbadia mit 2:0 gewonnen) auch diesmal den Schalter wieder umlegen kann. "Wir haben diese Woche viel gesprochen, auch mit ihm. Aber ich muss ihm nicht extra sagen, dass er gegen Leverkusen gut gespielt hat. Das ist automatisch in seinem Kopf", so Labbadia zum Faktor psychologische Aufbauhilfe.

Es fehlen: Santiago Ascacibar (muskuläre Probleme), Jhon Cordoba (Bänderdehnung im Sprunggelenk)