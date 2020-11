Bild: imago images/Bratic

Analyse | Unions Sieg in Hoffenheim - Einer geht noch

03.11.20 | 08:22 Uhr

Union Berlin gewinnt mit 3:1 bei der TSG Hoffenheim. Neben sichtbaren Fortschritten in der Spielanlage wird die Partie vor allem zu einer für die Geschichtsbücher - mit jeder Menge Premieren. Von Ilja Behnisch

Der Abend, an dem der 1. FC Union in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga an Tennis Borussia Berlin vorbeizog und damit zum zweiterfolgreichsten Berliner Klub der Historie wurde (48. Platz insgesamt, Hertha liegt auf Rang 12), war ein Abend, an dem sich vieles um die Zahl eins drehte. So war es nicht nur das erste Mal, dass die Köpenicker gegen Hoffenheim punkten konnten, es waren beim 3:1-Erfolg überhaupt die ersten Tore, die Union gegen die TSG in der Bundesliga erzielen konnte.

Alte Taktik im neuen Gewand

Ebenfalls erstmals in seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte blieb Union nun bereits fünf Spiele am Stück ohne Niederlage. Dazu waren die Eisernen über mehr als eine halbe Stunde ein Mann mehr. Cedric Teuchert traf zum ersten Mal für seinen neuen Verein. Und Union? Rutschte auf einen einstelligen Tabellenplatz (7.). Aber der Reihe nach. Entgegen der Spiele gegen Mainz, Schalke und Freiburg entschied sich Unions Trainer Urs Fischer in Hoffenheim wieder für die Dreier- beziehungsweise Fünferkette in der Abwehr. Davor postierte sich neben dem für die offensive Verbindung so wichtigen Christian Gentner ein Abrisskommando - bestehend aus Robert Andrich und Startelf-Debütant Sebastian Griesbeck. Eine Aufstellung, die daher kam wie der Berliner Stadtverkehr: Mitte dicht.

Probleme auf rechts

Offensiv zeigte sich Union hingegen äußerst progressiv. Zwar suchte die Mannschaft ihr Heil in Kontern, trug diese jedoch mit schnellen Flachpässen vor, statt noch wie in der letzten Saison mit langen Bällen. Und das ebenfalls vornehmlich durch das Zentrum, allein schon, weil die entsprechenden Außenbahnspieler wie Marius Bülter oder Sheraldo Becker zunächst auf der Bank Platz nehmen mussten. Dafür wirbelten Max Kruse und Christian Gentner als freie Radikale über den Rasen, immer auf der Suche nach dem Steckpass auf Raumdeuter Taiwo Awoniyi. Der vermochte sich zwar wiederholt freizulaufen und war von Hoffenheims Verteidigern auch physisch nur bedingt zu beherrschen - allein: Awoniyis mangelnde Qualitäten beim ersten Ballkontakt machten die Hoffnung auf ein klares Chancenplus oder gar eine Führung der Gäste ein ums andere Mal zunichte. So durfte sich Union bei Schlussmann Andreas Luthe bedanken, dass es torlos in die Halbzeitpause ging. Seine Glanzparade gegen Munas Dabburs Kopfball (45. +2) verhinderte zudem den endgültigen Beweis, dass die Berliner den in der 34. Minuten für den verletzten Stefan Posch eingewechselten Linksaußen und Flankengeber Robert Skov überhaupt nicht in den Griff bekamen. Insbesondere Julian Ryerson, der den verletzten Kapitän und Rechtsverteidiger Christopher Trimmel zu vertreten versuchte, offenbarte nicht nur in dieser Szene gehörige Probleme.

Unruhe in Überzahl

Es passte ins Bild dieses außergewöhnlichen Abends, dass es ausgerechnet jener Skov war, der nach schönem Konter über Kruse und Awoniyi im Strafraum strafwürdig gegen Sebastian Griesbeck zu Werke ging, die rote Karte erhielt und einen Elfmeter verursachte, den Max Kruse souverän zur Führung verwandelte (58.). Ebenso, dass sowohl Führung als auch Überzahl keinesfalls für Ruhe sorgten bei den Köpenickern. Stattdessen schnürte Hoffenheim die Gäste nun in der eigenen Hälfte ein und erzielte zwangsläufig den Ausgleich durch Munas Dabbur (80. Minute). Eine bezaubernde Einzelaktion, eingeleitet ausgerechnet durch die Mitte und im Strafraum dann nicht mehr zu verteidigen.

Sitztanz und Rekordjagd

In der Folge bewies sich, dass Fußball eben doch auch Kopfsache ist. Denn mit dem Ausgleich übernahm Union sofort das Geschehen und die Spielkontrolle, so dass Joel Pohjanpalo seines Amtes walten konnte. Zwar war es nicht der erste Ballkontakt nach seiner Einwechslung, dennoch brauchte Pohjanpalo, dessen Name wohl bald schon im Bundesliga-Synonym-Wörterbuch unter "Joker" geführt wird, auch nur acht Minuten, um das neunte Bundesligator seiner Karriere zu erzielen - allesamt nach Einwechslung. Ein Tor, das halb im Fallen und über Bande mit Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann fiel und insgesamt aussah wie ein finnischer Sitztanz. Vor allem aber ein Tor, kongenial eingeleitet von Max Kruse, dessen Hereingabe vom rechten Strafraumrand ebenso simpel wirkte wie noch kurz vor seiner Ausführung unmöglich. Dass das 3:1 durch Unions Premierentorschütze Cedric Teuchert ebenfalls nach Kruse-Vorlage fiel, passte ins Schlussbild dieser Partie. "Dass wir einen guten Tag brauchten, war klar", sagte der Torschütze und doppelte Vorlagengeber nach dem Spiel gegenüber dem TV-Sender DAZN. Der nun übrigens 15 seiner 15 Bundesliga-Elfmeter verwandelt hat. Einen mehr noch und Kruse wäre in den Geschichtsbüchern der Bundesliga was? Klar, die Nummer eins.

