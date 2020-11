Muss man erstmal schaffen, mit einer einzigen Saison von vor über 50 Jahren auch heute noch Gesprächsthema zu sein. So wie Tasmania Berlin, die in der Spielzeit 1965/66 für die Dauer von 31 Spielen ohne Sieg blieben . Abstieg lautete die logische Folge, bis heute spielte nie ein Bundesligist eine schlechtere Saison. Bei Tasmania schauen sie heute dennoch voller Stolz zurück. Die Insolvenz von 1973 hingegen wirkt bis heute nach.

Ein Bruch sei das gewesen, sagt Hagen Nickelé, ehrenamtlicher Pressesprecher des Nachfolgevereins SV Tasmania Berlin 1973 und Betreiber der Internetseite „berlinsport-aktuell“ [berlinsport-aktuell.de] . Der Verein hatte nach dem Abstieg stets oben mitgespielt, scheiterte allein drei Mal erst in der Aufstiegsrunde. Dann der Bankrott. Seither heiße es "immer wenn was schief geht, oder wenn sie kurz vor Schluss wieder den Ausgleich kriegen: Ja, siehste, typisch Tasmania.“

Immerhin nähmen es die Anhänger inzwischen mit Humor. Auch jene, die schon zu Bundesliga-Zeiten zu "Tas" gegangen seien und die auch heute noch zu den Spielen kommen. "Das ist halt ein ganz besonderer Rekord und mit ein bisschen Humor und Augenzwinkern kann man das eigentlich nur gut finden", sagt Nickelé. Die Vereinsführung sieht es ähnlich. So befand Tasmanias Vorstandsvorsitzender Almir Numic unlängst gegenüber dem Sportinformationsdienst: "Das ist seit Jahrzehnten unser Rekord. Der gehört zur Tasmania-Identität. Zu Saisonbeginn wird in der Sportschau immer über uns gesprochen. Da stehen wir gratis in der Presse. Da brauchen wir keine Werbekampagne. Es wäre schön, wenn das weiterhin so wäre."

Dabei hat Numic, der die Vereinsführung vor rund einem Jahr übernommen hat, ehrgeizige Ziele. Oder wie es der Journalist Andreas Krühler beschreibt, der den Klub seit dem Oberliga-Aufstieg 2019 für die Berliner Fußball-Woche begleitet: "Der Verein hat einen Umbruch vollzogen." Zwar halte man sich bedeckt, wolle sich Schritt für Schritt entwickeln, aber intern, so glaubt Krühler, "will man schon mittelfristig in der Regionalliga spielen."