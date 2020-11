Die Ansprüche sind gestiegen in Köpenick. So ist der 1. FC Union zwar seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen, hadert aber mit den jüngsten Punkteteilungen gegen Schalke und Freiburg und trauert den verpassten Zählern hinterher. Vor Geisterkulisse in Sinsheim wollen es die Unioner gegen den Tabellennachbarn und Europa League-Teilnehmer Hoffenheim am Montagabend nun besser machen.

Verzichten muss Trainer Urs Fischer allerdings auf Kapitän Christopher Trimmel. Der Österreicher steht wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Seinen Platz als rechter Verteidiger nimmt der Norweger Julian Ryerson ein. Neben Trimmel muss Union auch auf den angeschlagenen Ersatzkeeper Loris Karius sowie auf die verletzten Nico Schlotterbeck, Grischa Prömel und Anthony Ujah verzichten.