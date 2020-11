Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen auf seinen finnischen Nationalspieler Joel Pohjanpalo verzichten.

Der 26 Jahre alte Stürmer musste beim 2:1-Sieg der finnischen Auswahl am Sonntag in Bulgarien in der 35. Minute verletzt ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk.