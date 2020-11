Union will mit Urs Fischer verlängern

Manager Ruhnert kündigt Gespräche an

Fußball-Bundesligist Union Berlin möchte die Zusammenarbeit mit Trainer Urs Fischer gerne über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus verlängern. "Wir haben die feste Absicht, die Zusammenarbeit fortzusetzen", sagte Manager Oliver Ruhnert in einem Interview des "Kicker" (Montag). Es sei klar, dass alle im Klub "die Arbeit des Trainerteams um Urs Fischer total schätzen".

Fischer ist seit 2017 Cheftrainer in Berlin und war mit dem Team erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Der Schweizer, 2019 zu "Berlins Trainer des Jahres gewählt", steht mit Union nach neun Spieltagen auf Rang sechs.

Vor seiner Zeit bei Union war Fischer als Trainer für den FC Zürich und den FC Basel tätig, mit denen er zweimal Meister wurde und Achtungserfolge in der Champions League erringen konnte. Als Spieler galt Fischer als kompromissloser Verteidiger. Seine Vita zieren vier Länderspiele.