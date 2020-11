Die bis dato letzten Auseinandersetzungen in der Bundesliga endeten in der vergangenen Saison mit 1:0 (in Berlin) und 1:1 (in Paderborn). Der größte Erfolg Unions im DFB-Pokal ist bisher der Final-Einzug 2001. Damals unterlag die Mannschaft als Drittligist gegen Schalke 04 (0:2). Paderborn schaffte es zweimal bis ins Viertelfinal des DFB-Pokals, 2018 und 2019.

Die Favoritenrolle sollte recht eindeutig verteilt sein. Union Berlin steht derzeit auf einem Europa-League-Platz in der Bundesliga, Paderborn hingegen liegt auf Rang vier der zweiten Liga.