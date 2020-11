Bild: imago images/Matthias Koch

Interview | Ex-TeBe-Coach Dennis Kutrieb in England - "Hier wird solange draufgegangen, wie man kann"

07.11.20 | 10:36 Uhr

Es war eine Überraschung, als der ehemalige TeBe-Trainer Dennis Kutrieb seinen Wechsel zum englischen Sechstligisten Ebbsfleet United verkündete. Seit drei Monaten arbeitet er nun im Londoner Umland. Im Interview spricht er über harten Stil und fehlende Worte.



rbb|24: Herr Kutrieb, was ist schlimmer: Britisches Essen oder Linksverkehr? Dennis Kutrieb: Linksverkehr! Da ich eher so der Fast Food-Mensch bin, ist das Essen für mich hier kein Problem.

Seit Kurzem befindet sich auch Großbritannien in einem teilweisen Lockdown. Wie schlägt sich das auf Ihren Alltag nieder? Gar nicht so sehr. Wir sind in unserer eigenen Bubble unterwegs, seitdem ich hier bin. Deswegen habe ich gar nicht viel mit der Außenwelt zu tun, außer ab und zu ins Restaurant zu gehen. Jetzt gibt's eben nur noch Essen to go.

zur person Dennis Kutrieb ist ein vertrautes Gesicht im Berliner Fußball. Als Spieler lief der 40-Jährige unter anderem für den VfB Lichterfelde, den BFC Dynamo und den Berliner AK auf. Als Trainer betreute er danach erfolgreich die VSG Altglienicke und Tennis Borussia Berlin, welches mit Kutrieb in die Regionalliga aufgestiegen ist. Seit August ist er beim englischen Sechstligisten Ebbsfleet United im Londoner Umland beschäftigt.

Sie sind seit drei Monaten in England. Wie fällt ihr sportliches und persönliches Fazit bislang aus? Persönlich ist es so, dass ich meine liebsten Menschen um mich herum vermisse. Aber sportlich war es der einzig richtige Schritt, den ich machen konnte. Ich habe immer gesagt, mich nach dem Aufstieg mit Tennis Borussia verbessern zu wollen. Das tue ich hier auf jeden Fall. Ich kann unter professionellen Bedingungen arbeiten, habe einen hochqualifizierten Kader, der als Mannschaft zusammengebracht und inhaltlich abgestimmt werden muss. Und mit mit der ganzen Umgebung, hier in einem fußballverrückten Land, in dem alle für Fußball und ihren Klub leben, habe ich wirklich ein schönes und intensives Arbeiten.

Dass ein englischer Sechstligist einen deutschen Trainer aus der Oberliga verpflichtet, ist ungewöhnlich. Wie kam dieser Kontakt zustande? Das war relativ einfach. Ich hatte eine E-Mail in meinem Postfach, die ich zunächst gar nicht ernst genommen habe. Als aber noch eine zweite Mail kam, habe ich angefangen zu recherchieren und festgestellt, dass es wohl doch ein ernsthafteres Interesse gibt. Dann hat es ein paar Gespräche gegeben und ich habe mich mit meinen engsten Mitmenschen hingesetzt und besprochen, ob man sich das vorstellen könnten. Da ich einen 14-jährigen Sohn habe, ist das alles nicht ganz so leicht. Anfang Juni bin ich nach England geflogen, um mir alles vor Ort anzuschauen und dann habe ich sofort gesagt: Das muss man machen. Es ist eine einmalige Chance.

Aber wie kam der Klub ausgerechnet auf Sie? Der CEO Damian Irvine hat nach einem deutschen Trainer gesucht und ein gewisses Profil erstellt, das er dann abdecken wollte. Demnach wollte er jemanden, der Fußball spielen lässt, akribisch arbeitet und auch eine gewisse Bilanz vorweisen kann. So ist er auf mich aufmerksam geworden und eines kam zum anderen.

Ihr Verein, Ebbsfleet United, ist in Deutschland höchstens Nerds ein Begriff. Für Nichtnerds: Was zeichnet den Verein aus? Der Klub versucht seit etlichen Jahren, kontinuierlich weiter nach oben zu kommen. Er hat einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, möchte professionell arbeiten und versucht, die Umgebung miteinzubeziehen. Wir haben eine gute Fanbase und eine gute Fanstruktur, die sich mit dem Klub und dessen Zielen identifiziert. Man hat hier eine Umgebung, die League Football (umfasst die ersten vier Ligen, Anm. d. Red.) gut vertragen könnte. Da möchte der Verein zielstrebig hin, ohne verrückte Dinge zu machen.

Wie würden Sie das Niveau von Ebbsfleet United und der sechsten englischen Liga im Vergleich mit dem deutschen Fußball einordnen? Ich würde es in Richtung Regionalliga sehen. Von den Strukturen her ist es vielleicht sogar noch besser - zumindest, was die Berliner Regionalligisten angeht. In Sachen Zuschauerzuspruch ist es eher mit Babelsberg und teilweise sogar mit Energie Cottbus vergleichbar.

Und sportlich? Mehr als nur simples Kick and Rush? Sportlich ist es hier tatsächlich oft der einfache Stil. Das hat mir den Einstieg einerseits leicht gemacht, weil wir einen komplett anderen Fußball spielen. Das fällt dann auf, viele Leute schauen hin und fragen nach, weil es ein großer Umbruch ist, den wir vollzogen haben. Andererseits ist dieser Umbruch gar nicht so einfach zu vollziehen, weil man durch die hier gespielte Intensität ganz schnell zu Fehlern gezwungen werden kann und einfache Gegentore kassiert. Da hat man es in Deutschland etwas einfacher, weil die Intensität dort nicht so hoch ist und man eher taktisch und technisch agiert. Aber hier in England wird so lange draufgegangen, wie man kann und man muss zusehen, möglichst wenig Fehler zu machen. Aber bislang sieht es da schon ganz ordentlich aus.

Fish & Chips auf Englisch zu bestellen ist die eine Sache, Mannschaftsansprachen eine andere: Wie läuft's denn mit der Sprache? Ich werde jeden Tag besser, weil ich 24 Stunden damit beschäftigt bin. Ich habe da auch einen relativ hohen Anspruch. Es ist in den drei Monaten auch schon um Welten besser geworden, aber immer noch nicht so, dass ich zufrieden bin. Smalltalk funktioniert super, aber gerade bei Mannschaftsansprachen, in denen es um emotionale Themen geht, sucht man nach dem ein oder anderen Wort. Aber auf dem Trainingsplatz oder in der Spielvorbereitung ist es relativ einfach. Da kann man auch viel an der Taktiktafel zeigen oder Laufwege auf dem Platz, beziehungsweise im Video vermitteln. Aber bei manchen emotionalen Themen, wenn man zurückliegt oder einen Platzverweis bekommen hat, muss ich schon nach Wörtern suchen.

Sie haben zwei Spieler - Safa Kahraman und Alexander Eirich - mit von TeBe zu Ebbsfleet United genommen. Wie kommen die klar mit dem anderen Fußballstil? Die mussten sich umstellen. Sefa Kahraman musste sich als Innenverteidiger erst einmal an die englische Härte gewöhnen. Das kannte er aus Deutschland nicht. Alexander Eirich kommt gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurück. Aber ich verspreche mir eine Menge von ihm, weil er Qualitäten hat, die man im englischen Fußball gut gebrauchen kann.

Wollen Sie dauerhaft in England bleiben oder zieht es Sie perspektivisch nach Berlin zurück? Als ich als Trainer anfing, habe ich gesagt, dass ich mehr erreichen möchte, als ich es in meiner Spielerkarriere getan habe. Dem Ziel bin ich jetzt ein ordentliches Stück nähergekommen. Ich habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, um mich nicht allzu langfristig zu binden und denke, dass ich in einem Jahr mehr sagen kann. Ich bin aktuell relativ offen und kann mit durchaus vorstellen, ein längeres Abenteuer hier in England zu verbringen. Aber auch eine Rückkehr in die Heimat kann ich mir vorstellen. Ich bin super glücklich und zufrieden, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil es eine Erfahrung ist, die mir keiner nehmen kann und die in allen Belangen überragend ist. Entsprechend froh bin ich, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich es hier schaffe, mit der Mannschaft und dem Verein erfolgreich zu arbeiten, werde ich gute Optionen haben und kann dann entspannt und in Ruhe entscheiden, was am besten für mich ist. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Mathias Ehlers, rbb Sport.