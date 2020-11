Doch Luckenwalde machte es den Gastgebern auch schwer, war eng an den Gegenspielern und griffig in den Zweikämpfen. Nach und nach kam die Mannschaft von Trainer Jan Kistenmacher so auch offensiv zur Geltung. Till Plumpe in der 28. Minute und Dennis Rothenstein in der 37. Minute trafen jedoch nur den Pfosten.

So ging es torlos in die Halbzeit und mit veränderten Vorzeichen in die zweiten 45 Minuten. Cottbus zeigte sich nun zwingender, kam schnell zu guten Chancen. Luckenwalde braucht ein wenig, um sich zu besinnen, kam in der 62. zu einer ersten Chance, um in der 66. Minute durch Peter Misch in Führung zu gehen: Nach einer Ecke stieg der Abwehrspieler am höchsten und setzte den Ball per Kopf und mit einer Bogenlampe über Energie-Keeper Toni Stahl.