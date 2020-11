Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost wird ab dem 4. Dezember fortgesetzt. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband in einer Mitteilung bekannt [nofv-online.de] . Demnach sei der Spielausschuss am Donnerstagabend bei einer Videositzung zu dieser Erkenntnis gekommen. Grundlage der Entscheidung seien die sogenannten "Verfügungslagen" und Rückmeldungen aus der Politik gewesen.

Ursprünglich war laut Meldungen der Zeitung "Kicker" ein Neustart bereits am kommenden Mittwoch, den 25. November, avisiert worden. Grundlage hierfür war eine Tagung der Sportminister der Länder am 18. November. Demnach dürften die Regionalligisten aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg bereits wieder spielen - Vereine aus Berlin und Sachsen-Anhalt jedoch noch nicht.

Doch auch der nun festgesetzte Termin ist wohl umstritten. So wandte sich Lok Leipzig laut MDR-Informationen an den Verband. Der Verein könne demnach und "gemessen an den aktuellen Infektions- und Krankheitszahlen in Deutschland ... nicht nachvollziehen, dass der Nordostdeutsche Fußballverband eine Fortsetzung der Saison, noch in diesem Jahr, vorantreibt und für möglich hält.“