Brief an die Politik

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat wie angekündigt in einem Brief an die zuständigen Sportminister um die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs der Regionalliga Nordost gebeten. Neben einheitlichen Entscheidungen der fünf Bundesländer, in denen die Vereine der vierten Klasse beheimatet sind, bittet der Verband um die Einstufung der Regionalliga Nordost "als semiprofessionelle Spielklasse". Damit würde "die Zuordnung zum Berufssport gewährleistet" werden, heißt es in dem von NOFV-Präsident Erwin Bugar unterschriebenen Brief.