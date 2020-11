Der 1. FC Union Berlin hat einen Lauf. Der 2:1-Sieg in Köln war das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage. Für Trainer Urs Fischer ist die Situation kein Grund, übermütig zu werden. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Das macht der Schweizer nun sehr deutlich.

Urs Fischer ist normalerweise ein ruhiger Zeitgenosse. Es gibt nicht Vieles, das den Schweizer aus seiner Haut fahren lässt. Offenbar gehört eine Diskussion um den Berliner Höhenflug dazu - viel mehr die damit gestiegene Erwartungshaltung der Außenwelt. In einer Medienrunde sprach der Union-Coach über ...

... das von Teilen der Öffentlichkeit in jüngerer Vergangenheit immer wieder diskutierte Thema Europa.

Man hört von Spielern, die neu zu uns gestoßen sind, dass sie sehr schnell integriert und gut aufgenommen werden. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, um gute Leistungen zu erbringen. Natürlich geht es dann aber auch über Spielpraxis. Taiwo hatte genügend Minuten und hat auch, bevor wir so viele angeschlagene Spieler hatten, das eine oder andere Mal gespielt. Das gibt dann auch ein gewisses Selbstvertrauen. Auch wichtig ist, dass er auf einer Position gespielt hat, die ihm zusagt. Zum Spiel gegen Köln: Das war ein guter Auftritt von ihm. Er konnte viele Bälle festmachen und hat auch in der Rückwärtsbewegung toll gearbeitet.

... Neuzugang Taiwo Awoniyi, der in Köln seinen ersten Treffer für Union Berlin erzielte.

... die Entwicklung von Union Berlin in der laufenden Saison, deren vorläufiger Höhepunkt der fünfte Tabellenplatz in der Bundesliga ist.

Ich möchte Stand jetzt nicht von einer Entwicklung, sondern von Schritten sprechen, die wir gemacht haben. Das heißt, dass wir uns momentan auf einem guten Weg befinden. Aber wenn es eine Entwicklung geben soll, dann geht es für mich auch um Konstanz. Und die kann man nicht nach acht Spieltagen definieren. Wir versuchen in jedem Spiel zu punkten und am Schluss so viele Zähler zu haben, dass wir unser Ziel erreichen.