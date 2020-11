Die Füchse Berlin haben ihr erstes Spiel nach der einwöchigen Corona-Zwangspause gewonnen. Am Samstagabend siegten die Berliner in der Handball-Bundesliga in Düsseldorf beim Bergischen HC dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 31:29 (16:17). Für die Hauptstadt-Handballer war es der vierte Sieg im siebten Spiel.