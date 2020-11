Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gelandet. Am Sonntag schlugen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle die HSG Wetzlar nach einer überzeugenden Offensivleistung mit 35:28 (17:15). Mit dem dritten Sieg im sechsten Ligaspiel stellten die Füchse wieder den Kontakt zum oberen Tabellendrittel her. Bester Berliner Werfer war der überragende Milos Vujovic mit zehn Treffern.