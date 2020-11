Das Handball-Bundesligaspiel der Füchse Berlin beim Bergischer HC am Samstag, den 21. November, kann stattfinden. Nachdem die gesamte Mannschaft sich aufgrund der Corona-Infektionen von Marian Michalczik und Milos Vujovic in häusliche Quarantäne begeben hatte , seien die Tests der restlichen Spieler allesamt negativ ausgefallen. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt.

Demnach sei für den heutigen Freitag ein erstes und einziges Mannschaftstraining geplant, ehe die Abreise zum Spiel (Samstag, 18.30 Uhr) im ISS Dome Düsseldorf erfolge. Marian Michalczik und Milos Vujovic werden dann weiterhin im Aufgebot fehlen. Kapitän Paul Drux, der sich als Kontaktperson von Michalczik ebenfalls und vorsorglich in Quarantäne begeben hatte, kehrt hingegen zurück.

Das Spiel beim Bergischer HC ist das erste Pflichtspiel seit dem 35:28-Erfolg über die HSG Wetzlar am 1. November. Die in der Folge geplanten Bundesliga-Begegnungen gegen Kiel und Flensburg fielen coronabedingt ebenso aus wie das EHF-Pokalspiel in Lissabon. In der Liga befinden sich die Füchse derzeit auf dem 12. Platz. Der Bergischer HC rangiert auf Rang 13 bei allerdings einem absolvierten Spiel mehr.