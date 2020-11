Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat auch sein zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegten die Berliner in der leeren Max-Schmeling-Halle gegen den slowakischen Vertreter Tatran Presov klar mit 35:27 (18:13). Beste Berliner Werfer waren Valter Chrintz mit sechs sowie Hans Lindberg und Mijajlo Marsenic und Johan Koch mit je fünf Toren.

Trainer Jaron Siewert musste auf die beiden an Corona erkrankten Marian Michalczik und Milos Vujovic sowie auf Rückraumspieler Marko Kopljar wegen Adduktorenproblemen verzichten. Die Füchse fanden aber sofort in die Partie. Mit einer aggressiven Abwehr wollten sie dem Gegner den Schneid abkaufen und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen. Nach rund 15 Minuten lagen sie schon 11:4 in Führung.