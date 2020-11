imago images/AFLOSPORT Audio: Inforadio | 28.10.2020 | Vis a vis mit Petar Segrt | Bild: imago images/AFLOSPORT

Interview | Fußball-Trainer Petar Segrt - "Die Spieler haben nicht zugelassen, dass ich entführt werde"

03.11.20 | 14:44 Uhr

Petar Segrt hat den "gefährlichsten Job der Welt" gemacht: Er war Fußball-Nationaltrainer in Afghanistan. Zwischen Krieg gab er den Menschen mit Fußball wieder Hoffnung. Im Interview erzählt er seine Geschichte, die im Film "Men of hope" dokumentiert wurde.

Der Eröffnungsfilm des Filmfestivals "11 Millimeter" Mitte Oktober im Babylon Berlin erzählt eine besondere Geschichte: von dem deutsch-kroatischen Trainer Petar Segrt, der im Krisengebiet Afghanistan Nationaltrainer wird, vielen Menschen Hoffnungen schenkt und zugleich große Hürden nehmen muss. Im Interview erinnert sich Segrt zurück.



rbb|24: Petar Segrt, wir sitzen hier mitten in der Pandemie im Foyer des Babylon-Kinos im Risikogebiet Berlin. Was verbinden Sie persönlich mit dem Ausdruck Risikogebiet? Petar Segrt: Ich verbinde damit sehr gefährliche Gegenden, wie zum Beispiel Afghanistan, viele Teile des Sudans oder auch andere Bereiche in Europa, wo es zu Problemen gekommen ist, was Gewalt anbelangt.

Zur Person Petar Segrt wurde 1966 in Jugoslawien geboren und wuchs in der Nähe von Stuttgart auf. Er war selbst Fußballspieler, musste seine Karriere aber mit 27 wegen einer Verletzung beenden. Segrt machte den Trainerschein und arbeitete unter anderem beim VfL Bochum und MSV Duisburg als Co-Trainer. Dann ist er in der Welt umhergezogen, arbeitete in Indonesien, Afghanistan und auf den Malediven, mit denen er 2018 Südasien-Meister wurde.



Sie selbst haben mehrere Kriege hautnah miterlebt. Ja, leider. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich habe den Kroatienkrieg erleben müssen und die Situation war so, dass ich damals von Deutschland aus versucht habe, zu helfen, Medikamente, Lebensmittel, Kleidung oder Babynahrung hinzubringen. Ich habe versucht, dort meine Familie und Freunde zu beschützen. Ich habe nach diesem Krieg eigentlich geglaubt, dass ich nie wieder in so eine Situation kommen würde. Später gab es dann in Georgien leider noch einmal einen Krieg zwischen Georgien und Russland. Da war ich leider wieder mal mittendrin. Dann hat es irgendwann die Möglichkeit gegeben, nach Afghanistan zu gehen, wo auch kriegsähnliche Zustände gewesen sind. Ich möchte nicht sagen, dass ich das suche, aber Afghanistan war schon eine Chance, etwas Soziales zu machen. Ich habe mein Leben lang immer die Entwicklungshelfer bewundert oder Leute, die versucht haben, etwa zu tun. Durch meine Erfahrung habe ich mir schon zugetraut, dass ich in Afghanistan vielleicht zumindest etwas zum Positiven verändern könnte.

Einer Ihrer Vorgänger musste seinen Posten als afghanischer Nationaltrainer, der auch als gefährlichster Job der Welt bezeichnet wird, aufgeben, weil ein Anschlag auf ihn verübt wurde. Warum wollten Sie da trotzdem hin? Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt und wollte einfach etwas Positives machen. Ich dachte, mit Fußball kann man vielleicht eine positive Geschichte in Afghanistan schreiben. Lange Zeit ist uns das ja eigentlich auch sehr gut gelungen.

Sie waren sehr erfolgreich, haben sechs Spiele gewonnen und hatten die Chance, sich für die Asien-Meisterschaft zu qualifizieren. Was hat das in diesem Land ausgelöst? Wenn man über sechs Siege spricht, das schaffen vielleicht Spanien oder Frankreich, die Top-Länder dieser Welt. Aber in Afghanistan, acht Spiele, sechs Siege: ein Wahnsinn! Aber wir haben es mit einer tollen Mannschaft geschafft, mit dieser Euphorie, die in dem Land ausgebrochen ist. Die Zuschauer haben plötzlich am Fernseher gesessen. Erst waren es kleine Gruppen, dann waren es größere Gruppen und zum Schluss haben draußen über 1.000 Leute Fußball geschaut. Jedes Mal, wenn zehn Leute in Afghanistan zusammen sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Gefahr eines Bombenanschlags extrem hoch. Diese Leute haben wahnsinnig viel riskiert, nur um unsere Spiele zu sehen. Dann bekamen wir E-Mails: "Trainer, wir danken dir, dass wir für 90 Minuten vergessen konnten, in welcher Hölle wir leben." Es wurde eine Einheit gebildet. In Afghanistan ist es sehr schwierig, eine Einheit zu schaffen und Menschen zusammenzubringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was uns den Erfolg gegeben hat.

Eigentlich haben Sie immer gesagt, Sie wollen mit Politik nicht so richtig was zu tun haben. Trotzdem sind Sie durch Ihre Engagements nicht wirklich drum herumgekommen. Als georgischer Nationaltrainer haben Sie bei einer Demonstration gegen den Kaukasuskrieg vor 200.000 Menschen gesprochen. Wie kam es denn dazu? Ich wollte die Menschen und die Spieler nicht im Stich lassen. Ich habe denen immer erzählt, dass wir eine Mannschaft, eine Gemeinschaft sind. Aber in dem Moment, wo der Krieg ausbricht, dann der Erste zu sein, der im Flieger sitzt, und in drei Monaten zurückzukommen, wenn der Krieg zu Ende ist - das fand ich nicht richtig. Dann ist mir schon nach ein paar Tagen die Decke auf den Kopf gefallen. Du sitzt da alleine, ich hatte Angst in der Wohnung. Die Bombenangriffe und Feuergefechte in den Straßen. Dann kamen plötzlich die Nachbarn und haben gefragt, ob ich bei einer Demonstration für Frieden mitgehen will. Da habe ich gesagt: Klar gehe ich mit, damit ich mal rauskomme. Dann haben die gesagt: Trainer, wir wollen nicht mehr die Politiker hören. Wir wollen dich sprechen hören. Dann haben die mich nach vorne geschoben und ich war so emotional. Es war so schwierig für mich. Ich wusste gar nicht, was ich denen sagen sollte. Ich habe dann versucht, ihnen zu erklären, dass wir uns, als wir in Kroatien im Krieg waren und es uns schlecht ging, zusammengestellt haben. Nehmt die Hand eures Nachbarn und streckt sie als Zeichen des Friedens nach oben. Dann haben plötzlich 200.000 Menschen die Hände hochgehoben. Bei einem Länderspiel gegen Wales haben dann die Nationalspieler diese Geste gemacht. Damit habe ich nie gerechnet.

Ihr Engagement in Afghanistan ist dann von einem auf den anderen Tag zu Ende gegangen, weil Sie einen Nationalspieler nicht mit zu einem Länderspiel nehmen wollten, der versucht hatte, Spiele für die Wettmafia zu manipulieren. Der Präsident war anderer Meinung und Ihnen ist dann der Mannschaftsbus vor der Nase weggefahren. Darin waren Ihre Papiere, Ihr Pass, denn Sie sollten in Afghanistan bleiben. Sie haben dann gesagt: "Ihr müsst mich umbringen, wenn ich in Afghanistan bleiben soll. Ich reise morgen ab." Da haben Sie ernsthaft mit Ihrem Leben gespielt. Ist das etwas, was Sie noch längerfristig belastet hat? Wenn ein Spieler zu Ihnen kommt, okay - aber wenn zehn, elf Spieler kommen und die gleiche Geschichte von Spielmanipulation erzählen... Da war ich erstmal geschockt. Ich habe damals geglaubt, dass ich die Spieler vor dieser Situation beschützen kann. Die Spieler haben sich total solidarisiert und gesagt, sie werden nicht dulden, dass der Spieler wieder zurückkommt. Natürlich hört sich das jetzt alles so heldenhaft an, aber ich hatte schon auch Angst und Respekt in dieser Zeit, bis ich wieder ausreisen durfte. Was ich wiederum vielen Spielern und Menschen in Afghanistan zu verdanken habe. Die haben mich beschützt und nicht zugelassen, dass ich entführt werde. Und ich hatte einfach Glück.

Sie sind dieser Sache nach Ihrer Ausreise noch nachgegangen. Sie haben die Wettmanipulation bei der FIFA angezeigt. Dann kam zusätzlich auch noch raus, dass sich der Präsident an Nationalspielerinnen vergriffen haben soll. Die FIFA hat sich erst nicht so richtig dafür interessiert, aber Sie sind dann bis vor den CAS gezogen. Letzten Endes ist der Präsident auch tatsächlich wegen Spielmanipulation und Vergewaltigung verurteilt worden. Hat Ihnen das am Ende auch eine Art Genugtuung verschafft? Ich glaube, dass die wahren Helden in dieser Geschichte die afghanischen Nationalspielerinnen und Nationalspieler sind - für diesen Mut, diese Missstände öffentlich anzuprangern. Da war ein immenser Druck auf diesen Leuten. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Familien wurden unter Druck gesetzt. Dass die sich trotzdem dagegen gesträubt haben, macht sie für mich zu den wahren Helden.

Dann gab es einen Bruch in Ihrem Leben, denn ein Jahr später sind Sie Nationaltrainer auf den Malediven geworden. Von Afghanistan auf die Malediven: Mehr Kontrastprogramm geht ja kaum. Wir haben mit Afghanistan die Malediven während der Südasien-Meisterschaft mit 4:1 aus dem Stadion geschossen. Die wollten mich unbedingt als Nationaltrainer, weil sie eine neue Generation durchbringen wollten. Ich hatte mich immer noch geärgert, weil ich mit den Afghanen dieses ominöse Finale nach Verlängerung verloren habe – für uns alle war das unberechtigt. Weil ich ja nicht mehr zurück nach Afghanistan konnte, wollte ich mit den Malediven diesen Titel gewinnen - auch ein bisschen für die Afghanen.

Das ist Ihnen dann ja auch gelungen. Sie sind Südasien-Meister mit den Malediven geworden. Was bedeutet Ihnen das? Das ist etwas Unglaubliches. Das wäre so, als würden Liechtenstein oder Island Europameister oder Weltmeister werden. Niemand hat uns das zugetraut. Als wir dieses Endspiel gewonnen haben, ist ein unglaublicher Druck von mir abgefallen. Ich erinnere mich noch an ein Bild, da habe ich ein kroatisches T-Shirt an mit dem Pokal und habe die Pakol-Mütze von den Afghanen auf dem Kopf. Einfach als Zeichen: Jungs, der Titel gehört auch euch. Auf den Malediven leben 380.000 Menschen. Aber wir hatten auch noch die 41 Millionen Afghanen, die uns unterstützt haben. Das war unfassbar.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Kerstin Hermes.

Sendung:Inforadio, 28.10.2020, 10:45 Uhr