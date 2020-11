Bahnrad-Europameisterschaft in Bulgarien

Bahnradsportler Maximilian Levy hat bei den Europameisterschaften in Plowdiw nach seinem Erfolg im Sprint auch den Titel im Keirin gewonnen. Der 33-Jährige aus Cottbus setzte sich am Samstagabend im Kolodrum-Velodrom vor Denis Dmitriew aus Russland und Sotirios Bretas aus Griechenland durch. Für Levy war es der dritte Europameister-Titel in seiner Paradedisziplin nach 2013 und 2017. 2009 war Levy auch Weltmeister im Keirin.

Nach dem Rennen zeigte sich Levy im Gespräch mit dem rbb dementsprechend glücklich: "Mit den zwei Titeln habe ich auf jeden Fall das Optimum rausgeholt. Das gibt mir Selbstvertrauen auf dem Weg nach Tokio."