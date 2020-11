Großer Stern des Sports in Silber 2020

Der Kreuzberger Kampfsportverein Lowkick e.V. hat den "Großen Stern des Sports in Silber" des Jahres 2020 im Land Berlin erhalten. Seit vielen Jahren setzt sich der Verein unter dem Motto "Keine Macht der Gewalt" dafür ein, durch Kampfsport das Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen zu stärken und seinen Mitgliedern zu zeigen, wie sie sich gegen Gewalt zur Wehr setzen oder brutale Erfahrungen verarbeiten können.

Der Preis wurde von der Berliner Volksbank und Landessportbund Berlin (LSB) verliehen und ist mit einer Siegprämie über 4.000 Euro dotiert. Lowkick tritt nun im Finale des bundesweiten Wettbewerbs "Großer Stern des Sports in Gold" auf Bundesebene an. Der Sieger wird im Januar 2021 bekannt gegeben, wie der LSB am Mittwoch bekanntgab.

Als Zweitplatzierter erhält Alba Berlin 2.500 Euro Prämie für "Albas tägliche Sportstunde", mit der der Basketball-Verein auf die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen im Schul- und Breitensport reagierte. Den mit einer Prämie von 1.500 Euro verbundenen dritten Platz belegt der SC Tegeler Forst e. V. für seine interaktive Lauf-Community Nord Berlin Runners.

Mit dem 1. Berliner Inklusions-Tauchclub e. V., dem Ruderclub Rapid Berlin e. V. und dem Sporttreff Karower Dachse e. V. erhalten drei weitere Vereine eine Förderprämie über 500 Euro. Alle weiteren teilnehmenden Vereine habe eine Spende über 100 Euro erhalten.