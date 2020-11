Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Berlinerin hat sich in der Doppel-Konkurrenz des WTA-Turniers in Linz am linken Knie verletzt, wie die Veranstalter am Dienstag bestätigten, ohne eine genaue Diagnose zu nennen.

In den letzten Jahren war Lisicki mehrfach mit Verletzungen und auch mit einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber lange ausgefallen. In der Weltrangliste wird sie aktuell auf Platz 690 geführt. Beim Turnier in Linz hatte die Wimbledon-Finalistin von 2013 dank einer Wildcard an der Einzel-Qualifikation teilgenommen, war aber früh ausgeschieden.