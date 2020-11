Am Montag und am Mittwoch werden die Spieler erneut getestet, so Hanning: "Danach wird die weitere Vorgehensweise für das kommende Wochenende entschieden."

Die gesamte Mannschaft befindet sich in häuslicher Quarantäne. "Wir sind mit der EHF in Kontakt, um auch das für Dienstag angesetzte Gruppenspiel der European League zu verschieben", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Bis auf weiteres befindet sich der gesamte Kader in Quarantäne. Es zeigt, dass das HBL-Hygienekonzept greift."

Zuvor war bereits das für Donnnerstag geplante Spiel der Füchse gegen die THW Kiel abgesagt worden, nachdem die Infektion von Nationalspieler Michalczik bekannt wurde. Nach der Entscheidung hatte Füchse-Manager Hanning noch erklärt, das Spiel am Sonntag sei nicht in Gefahr, weil die Regel gelte, dass Spiele nur abgesagt werden, "wenn mehr als ein deutscher Nationalspieler in einem Team von Corona betroffen ist". Dies gelte aber nur am Spieltag, der unmittelbar an die Länderspielreisen anschließt. Danach gelten wieder die generellen Bestimmungen der Liga. "Da ist es so, dass die Hälfte der Spieler entweder in Quarantäne oder Corona haben muss, damit man Spiele verlegen kann. Das ist Sonntag definitiv nicht der Fall, wir werden also spielen."

Mit der nun bestätigten weiteren Corona-Infektion bei den Füchsen ist diese Aussage Makulatur. Damit entfällt auch der geplante Livestream des Spiels bei rbb|24.