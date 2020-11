Bild: rbb|24 / Schneider

Ehemaliger Formel-1-Pilot - Verunglückter Zanardi mit kleinem Schritt zurück ins Leben

21.11.20 | 16:52

Der im Sommer mit dem Handbike schwer verunglückte Ex-Formel-1-Fahrer Alex Zanardi hat einen weiteren kleinen Schritt zurück ins Leben gemacht. Weil sich die Konstitution des 54-Jährigen weiter stabilisiert hat, wurde er aus Mailand in eine Klinik nach Padua und damit in die die Nähe seiner Heimat verlegt. Das teilte die San-Raffaele-Klinik in Mailand mit.

Mehrere Operationen

Der Italiener war im Juni bei einem Verkehrsunfall bei einem Handbike-Staffelrennens in der Nähe von Siena schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem Lastwagen und zog sich schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Der Sportler war in mehreren Krankenhäusern behandelt worden und kam nach einer Verschlechterung zu den Experten in Mailand. Er wurde wiederholt operiert. Nun habe Zanardi eine "generelle physische und neurologische Stabilität erreicht, die ihm die Verlegung in ein anderes Krankenhaus erlaubt und damit eine weitere Annäherung an den Wohnort seiner Familie", so die Mitteilung der Mailänder Klinik. In den vergangenen zwei Monaten habe Zanardi "den Pfad physischer und kognitiver Rehabilitation beschritten", hieß es weiter.

In Berlin wurde Zanardi das Leben gerettet

Es war schon der zweite schwere Unfall im Leben des früheren Formel-1-Fahrers. Nach einem heftigen Zusammenstoß 2001 auf dem Lausitzring, bei dem sein halber Rennwagen zerfetzt wurde, mussten ihm die Ärzte beide Beine amputieren. Zanardis Leben wurde damals in einer siebeneinhalb Stunden langen Operation im Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn gerettet. Vor fünf Jahren nahm Zanardi als Handbiker am Berlin-Marathon teil. Bei den Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gewann er insgesamt viermal Gold.