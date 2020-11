Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im DVV-Pokal das Halbfinale erreicht.

Die Brandenburgerinnen setzten sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) durch. Die Partie fand in Stuttgart statt, wo bereits am Donnerstag das Halbfinale steigt.

Schon am Sonntag geht es für die Potsdamerinnen mit einem Heimspiel in der Bundesliga gegen den USC Münster weiter.