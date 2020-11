Drei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale haben die Volleyballerinnen vom SC Potsdam auch ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt. Die Brandenburgerinnen bezwangen am Sonntagnachmittag den Tabellenvorletzten USC Münster mit 3:0. Damit führen sie die Tabelle nun vor dem MTV Stuttgart an, die aber erst drei Spiele weniger absolviert haben.

Nachdem die Gastgeberinnen den ersten Satz mit 25:20 gewonnen hatten, ließen sie Münster im zweiten Durchgang nach einer 17:10-Führung noch einmal bis auf 22:20 herankommen - um sich dann aber mit drei Punkten in Folge den Satz doch noch zu holen.

Auch der dritte Durchgang ging schließlich mit 25:20 an die SCP-Frauen, die damit den deutlichen 3:0-Erfolg perfekt machten - und mit einem guten Gefühl in eine längere Spielpause gehen können: Weiter geht es für sie in der Bundesliga am 5. Dezember (19 Uhr) zuhause gegen den aktuellen Tabellenneunten Straubing.