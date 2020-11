Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den Doppelspieltag in der Volleyball-Bundesliga mit einem Sieg beendet. Rund 20 Stunden nach der 1:3-Niederlage gegen die Bisons Bühl bezwangen die Brandenburger am Sonntag das Nachwuchsteam vom VC Olympia Berlin sicher mit 3:0 (25:22, 25:13, 25:21). Es war für die Mannschaft von Trainer Christophe Achten im fünften Saisonspiel der dritte Sieg.

Danach waren die Netzhoppers in Schwung. Im zweiten Durchgang zogen sie schnell auf 13:2 davon. Vor allem gegen die Angriffe von Westphal fand der VCO in dieser Phase keine geeigneten Abwehrmaßnahmen mehr. Zwischenstände von 17:4 und 23:10 deuteten einen Klassenunterschied zwischen beiden Teams an.



Dennoch kam der VCO im Schlussabschnitt gegen nachlassende Netzhoppers bei einer 18:16-Führung dem ersten Satzgewinn überhaupt in dieser Saison noch einmal relativ nahe. Aber der Favorit aus Bestensee überwand dank einer Energieleistung auch diese kritische Phase.