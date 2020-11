Herthas Nullnummer in Leverkusen

Beim 0:0 in Leverkusen überzeugt Hertha BSC mit einer guten Abwehrleistung. Das verdankt die Mannschaft der akribischen Arbeit ihres Trainers. Dass in der Offensive gleichzeitig wenig funktioniert, offenbart Fehler in der Kaderplanung. Von Till Oppermann