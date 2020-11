Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im CEV-Cup das Achtelfinale erreicht. Am Mittwochabend setzten sich die Brandenburgerinnen in der 1.Runde gegen das Spitzenteam von Hapoel Kfar Saba aus Israel souverän mit 3:0 (25:14, 25:12, 25:14) durch. Die Partie in Potsdam war ein K.O.-Spiel - ein Rückspiel findet in Abstimmung mit dem internationalen Verband nicht statt.