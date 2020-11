DEL startet am 17. Dezember in neue Saison

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) startet am 17. Dezember nach neun Monaten Pause in die neue, verkürzte Saison. Darauf verständigten sich am Donnerstag die Teams in einer Schaltkonferenz. In dem abgeänderten Modus starten die Eisbären in einer Nord-Gruppe.